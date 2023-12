Homem morre e filhos ficam feridos em violento despiste de carro

No mesmo acidente, os dois filhos menores da vítima mortal, que também seguiam na viatura, sofreram ferimentos considerados graves.

Um homem morreu, esta noite de quarta-feira, na sequência de um violento despiste do carro em que seguia, em Vagos. No mesmo acidente, os dois filhos menores da vítima mortal, que também seguiam na viatura, sofreram ferimentos considerados graves.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário, na estrada florestal, na Gafanha da Boa Hora. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Figueira da Foz e uma equipa de psicóloga do INEM também foram mobilizadas para o local.As duas crianças foram levadas, pelos bombeiros de Vagos, para o hospital universitário de Coimbra. A GNR de Vagos e de Ílhavo e o Núcleo de Investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro investigam causas do acidente.