Homem morre em capotamento de trator em Santo Tirso

GNR investiga acidente.

Um homem morreu, esta noite de segunda-feira, é resultado de um capotamento de um trator, em Vilarinho, no concelho de Santo Tirso. O alerta foi dado às 19h28. No local, estão os Bombeiros de Vila das Aves e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães. As causas do capotamento estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga.