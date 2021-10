Homem morre em capotamento de trator em Vila do Conde

Alerta foi dado às 19h40. Vítima terá ficado presa por baixo do veículo agrícola.

Um homem com cerca de 60 anos morreu depois do trator que conduzia se ter despistado ao final tarde desta sexta-feira, em Guilhabreu, Vila do Conde.

A vítima terá ficado presa por baixo do veículo agrícola.

O alerta foi dado às 19h40.

O acidente ocorreu num campo agrícola.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e da Cruz Vermelha de Vilar.