Homem morre em incêndio num anexo de casa em Viana do Castelo

Incêndio aconteceu num anexo de uma habitação na freguesia de Anha.

Um homem com cerca de 50 anos morreu num incêndio que deflagrou na manhã desta segunda-feira no anexo de uma habitação em Anha, Viana do Castelo.

No local estão elementos dos Sapadores e dos Voluntários de Viana do Castelo. A GNR também foi acionada.