Homem morre em queda de oitavo andar de prédio em Guimarães

Um homem, de 71 anos, morreu após sofrer uma queda do oitavo andar de um prédio situado na Urbanização da Senhora da Conceição, em Guimarães.O alerta foi dado pouco depois das 18h00 desta sexta-feira. Quando os bombeiros de Guimarães chegaram ao local encontraram a vítima já em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local. As circunstância da morte estão por apurar.A mulher da vítima tinha saído para ir à farmácia pelo que o homem estava sozinho em casa no momento em que tudo aconteceu. A PSP foi acionada.