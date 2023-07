Homem morre em queda de parapente no Cadaval

Vítima estava em paragem cardiorrespiratória.

Um homem morreu, esta terça-feira, após o parapente com motor em que seguia ter caído no Vale Bom, Cadaval. O piloto ainda esteve algumas horas desaparecido, tendo sido localizado mais tarde.À chegada dos meios de socorro, a vítima já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.O alerta foi dado às 20h45. No local estão 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, INEM e GNR, apoiados por 6 viaturas.