Homem morre em violento despiste de carro em Guimarães

Um violento despiste seguido de capotamento de carro matou um homem de 47 anos, na última madrugada, em Souto Santa Maria, Guimarães.

A vítima mortal era o passageiro do carro. O condutor, de 36 anos, sofreu ferimentos ligeiros.

O acidente aconteceu às 00h16, na estrada que liga a vila das Taipas à Póvoa de Lanhoso.Ao que oapurou, a vítima mortal, que residia na zona das Taipas, foi projetada da viatura durante o despiste e terá sido depois esmagado pelo veículo que capotou.Os Bombeiros das Taipas mobilizaram para o local dez elementos, com três veículos e apesar dos esforços para salvar a vítima mais grave, o óbito por ser declarado no local.A GNR está a investigar o que provocou o acidente, que aconteceu numa altura em que chovia com bastante intensidade.