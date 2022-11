Homem morre envenenado na Disney World devido a droga mais potente que a heroína, usada para combater a dor

Autópsia revelou níveis fatais de fentanil no organismo.

Dorlyn

Dorlyn ao jornal britânico

órgão norte-americano responsável pelo controlo de narcóticos, o

Um homem britânico morreu envenenado, durante umas férias com a família, na Walt Disney World, parque temático da Disney, na Flórida, nos EUA.Philip Weybourne, 40 anos, que vivia em West Malling, no Reino Unido, esteve no parque temático com a mulher e o filho em maio, quando desmaiou num bar.Segundo a mulher, o dia estava a correr bem. A família almoçou e bebeu champanhe, no dia 23 de maio, e " depois fomos dar um passeio de carro anfíbio e regressámos ao hotel por volta das 17h30".Weybourne explicou que o marido queria continuar a beber, quando regressaram ao hotel. O homem tomou banho e dirigiu-se sozinho para o bar. Duas horas depois a família foi informada que Philip tinha sido transportado para o hospital."Perguntei-lhes se tinha sido uma insolação ou um ataque cardíaco", disseMirror.Inicialmente, os médicos garantiram que o homem tinha morrido devido a uma paragem cardíaca, mas a autópsia concliu que Philip tinha quantidades fatais de fentanil no organismo, medicamento utilizado para combater a dor.O fentanil chega a ser mais potente do que a heroína e apenas duas miligramas são suficientes para provocar a morte.De acordo com a United States Drug Enforcement Administration,fentanil é descrito como a "ameaça mais mortal que a nação norte-americana já encontrou".