Homem morre esfaqueado junto a apartamento em Albufeira

Um homem inglês, com idade entre os 25 e 30 anos, morreu depois de ter sido esfaqueado junto a um apartamento em Albufeira.A vítima sofreu múltiplos golpes e ainda foi sujeita a manobras de reanimação no local por parte de elementos dos bombeiros de Albufeira e INEM.sabe que a GNR encontrou um outro jovem dentro de um apartamento com sangue e uma faca nas mãos que se presume que tenha sido o autor da agressão mortal.A Polícia Judiciária foi chamada para investigar e está a realizar diligências para apurar os contornos do crime.