Homem morre esfaqueado no pescoço no Montijo. Prima suspeita detida

Além da detida, outra mulher foi transportada para o hospital com ferimentos.

Um homem morreu esfaqueado no pescoço, na noite deste domingo, no Montijo. Uma mulher, prima da vítima, foi detida no local, no momento em que foi algemada tentou escapar, mas a GNR tomou conta da ocorrência.A vítima tinha 32 anos e o óbito foi declarado no local. Os ferimentos no pescoço foram muito graves e já nada havia a fazer para reverter a situação.A detida ficou ferimentos nas mãos. Outra mulher ficou com ferimentos na zona da coxa. Foram ambas transportadas para o hospital do Barreiro.O homicídio aconteceu poucos minutos antes das 23 horas do último dia do ano. A PSP e os bombeiros estiveram no local.A Polícia Judiciária também foi acionada e está a investigar.