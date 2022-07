Homem morre junto a praia de Espinho após sofrer queda

Corpo foi levado para o instituto de medicina legal do Porto.

Um homem, de 64 anos, morreu, na tarde deste domingo, junto à praia, em Espinho, depois de sofrer uma queda.O alerta foi dado, cerca das 15h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para uma vítima em paragem cardiorrespiratória, no calçadão da rua 2, junto às instalações da GNR - Guarda Fiscal.O óbito foi verificado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação. O corpo foi levado para o instituto de medicina legal do Porto.