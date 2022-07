Homem morre na praia das Amoeiras após sofrer doença súbita

Um homem morreu na manhã esta terça-feira na praia das Amoeiras, no concelho de Torres Vedras, depois de sofrer uma doença súbita em pleno areal.

A vítima, conhecida como ‘Kikas’ e residente ma localidade de Casalinhos, estava a apanhar navalheiras quando se sentiu mal dentro de água. Caiu, mas conseguiu arrastar-se até ao areal.

Populares que se aperceberam da situação tentaram ajudá-lo e deram o alerta às autoridades. INEM e bombeiros ainda efetuaram manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local.Na operação de socorro à vítima e retirada do corpo do areal estiveram envolvidos 14 operacionais apoiados por sete viaturas.