Homem morto à pancada numa rixa em Lisboa deixa bebé de 17 meses órfão

O homem de 33 anos que na madrugada de domingo foi morto à pancada por um romeno, numa rixa ocorrida no Parque das Nações, em Lisboa, era um brasileiro que vivia em Portugal desde outubro de 2021. Jefferson Terra Pinto deixa viúva e órfão um filho de 17 meses.O cadáver está no Instituto de Medicina Legal à espera que a família, do Rio de Janeiro, consiga reunir os cerca de seis mil euros necessários para a trasladação do mesmo. Para o efeito, está a ser feito um peditório online que já permitiu recolher parte da verba.O homicida, entretanto, aguarda acusação em prisão preventiva.