Homem morto com tiro nas costas vinha com grupo das Festas do Barreiro

Um homem de 37 anos anos foi encontrado morto, esta segunda-feira, na Rua Camilo Castelo Branco, no Barreiro.Ao que oapurou, o homem foi baleado nas costas, vinha em grupo das Festas do Barreiro, que aconteceram este domingo à noite.As autoridades estão no local e recolheram imagens de videovigilância de um bar próximo do local do homicídio.Quando os bombeiros chegaram ao local encontraram a vítima já em paragem cardiorrespiratória. A VMER do Hospital do Barreiro confirmou o óbito no local.O alerta foi dado perto das 6h00, quando uma pessoa terá ligado para o INEM a pedir ajuda por estar a ser agredida. Foi através desta chamada que os meios de socorro chegaram ao local.Ainda não há detidos.Em atualização