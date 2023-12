Homem morto com três tiros nas costas em Rio de Mouro em Sintra

Polícia Judiciária foi acionada.

Um homem, de 34 anos, foi morto com três tiros nas costas, esta sexta-feira, em Rio de Mouro, Sintra. Ao que oapurou, o homem foi baleado por uma arma de baixo calibre na clavícula, omoplata e glúteo.O alerta para os Bombeiros de Algueirão-Mem Martins foram acionados pelas 20h30. O óbito foi declarado no local.Segundo testemunhas, o homem terá sido baleado na Rua Eça de Queirós, mas cambaleou até à Avenida Infante D. Henrique, onde foi encontrado em assistolia pelos bombeiros.A PSP esteve no local e a Polícia Judiciária já foi acionada.