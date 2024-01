Detido homem que subiu ao telhado do Aeroporto de Lisboa

Cidadão estrangeiro estava retido num espaço equiparado ao Centro de Instalação Temporária do aeroporto.

Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem que subiu ao telhado no Aeroporto de Lisboa, pelas 11h desta segunda-feira.

O cidadão estrangeiro estava retido num espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto.sabe que o homem veio do Brasil com a TAP. A companhia aérea estava a tratar do processo para o mandar de volta para o Brasil mal aterrasse em Portugal, mas o homem terá fugido através das condutas e conseguiu chegar ao telhado, pelas 11 horas.Seria deportado para Belo Horizonte a pedido das autoridades portuguesas.No local estiveram vários elementos da PSP, os Bombeiros Sapadores de Lisboa e os psicólogos do INEM. As autoridades criaram um grande perímetro de segurança no local onde estava o homem.Esta situação não congestionou o tráfego aeroportuário. O acesso à zona esteve condicionado.