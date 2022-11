Homem pensava que estava a ficar surdo, mas descobre que vive com tampão alojado no ouvido

"Foi um alívio... é como ouvir corretamente pela primeira vez novamente", afirmou Wallace Lee.

, quando estava a visitar a minha família na Austrália, comprei estes pequenos tampões de ouvido em que podes colocar diferentes acessórios, dependendo do ruído que desejas eliminar dentro do avião

"Foi um alívio... é como ouvir corretamente pela primeira vez novamente", afirmou Lee aliviado depois se lhe ser retirado o tampão.

Um homem, que pensava que estava a ficar surdo, descobriu que teve durante cinco anos alojado no ouvido uma parte de um tampão auditivo, em Weymouth, no Reino Unido.Wallace Lee acreditava que os problemas auditivos que tinha tinham sido provocados pelo trabalho na indústria da aviação e por antigas lesões que fez a jogar rugby. No entanto, quando foi ao médico percebeu que a realidade era diferente, avança a BBC News.Com a ajuda de um endoscópio, um pequeno objeto branco foi identificado dentro do ouvido de Lee. Quando foi retirado o tampão, o homem admitiu que sentiu um "alívio instântaneo".Quanto à origem do incidente, Wallace Lee admite que poderá ter acontecido durante uma viagem de avião. "Há cinco anos", contou Lee.Ao longo do tempo, o homem começou a notar uma deterioração na audição e chegou a pensar que estava a ficar surdo, o que o levou a limpar várias vezes o ouvido.