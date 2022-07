Homem provoca incêndio na própria casa em Fafe devido a guerra com a família

Foi detido pela Polícia Judiciária de Braga.

Furioso com as constantes discussões com as quatro irmãs sobre o futuro a dar à casa em que o próprio residia, um homem de 58 anos decidiu destruir a habitação, em Fafe. Provocou um incêndio e ficou a assistir às chamas que consumiram praticamente toda a moradia, na quarta-feira. Foi detido pela Polícia Judiciária de Braga.