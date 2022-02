Homem que agrediu companheira e agentes da PSP no hospital da Feira sai em liberdade

Suspeito será sujeito a controlo por dispositivo eletrónico e aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.

O homem, de 25 anos, suspeito de agredir a companheira, e agentes da PSP, no hospital da Feira, saiu em liberdade, depois de detido e presente a um juiz de instrução criminal.No entanto, o arguido, como medida de coação, ficou impedido de contactar com a vítima, aproximar-se a menos de um quilómetro e terá de retirar os pertences da habitação onde o casal morava. Assim que possível, o suspeito será sujeito a controlo por dispositivo eletrónico e aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.O agressor foi detido pela PSP da Feira, na passada noite de sábado,pela suspeita da prática do crime de violência doméstica contra a companheira. O detido foi abordado pela autoridade, no hospital da Feira, onde a vítima se tinha deslocado para ser assistida por causa das agressões. Foi nessa altura que o homem agrediu, também, os agentes da autoridade.