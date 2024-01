Relação de Fátima com o filho era conflituosa.

A relação entre Maria de Fátima Almeida e o único filho, Blandino Júlio, foi, nos últimos anos, pautada por episódios de violência. O dinheiro, ou a forma como o filho, agora com 58 anos, esbanjou a fortuna da família, era quase sempre o motivo das discussões.Saiba mais no site do Correio da Manhã