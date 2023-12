Suspeito foi detido.

Um homem, de 36 anos, foi detido depois de ter efetuado disparos com uma arma de fogo junto do Mercadona da Pasteleira, no Porto, na tarde deste sábado.Ao que oapurou o indivíduo tentou atingir o segurança do supermercado, mas foi intercetado.Não houve feridos nem danos a registar da ocorrência.O alerta foi dado por volta das 16h50. A PSP esteve no local e a PJ foi acionada.