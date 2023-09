Homem que matou, esquartejou e queimou cadáveres ainda não foi julgado nos Açores. Vítimas estão por sepultar

Na origem do atraso das cerimónias fúnebres está o facto de o MP ainda não ter emitido a documentação para a realização de funerais sem corpos.





Os brutais homicídios de Mário Sobral, um ex-coronel da Força Aérea, e do amigo Mário Coucelos, às mãos do alemão Tomislav Jozic na ilha do Pico, Açores, completaram um ano no último domingo.O homicida confesso, que matou a tiro, esquartejou e queimou os cadáveres, não foi ainda julgado, e as famílias das duas vítimas ainda não conseguiram realizar nenhum dos funerais.

Além de cinzas e outros vestígios biológicos, só o aparelho pacemaker (cardíaco) de Mário Sobral está depositado no gabinete médico-legal da ilha do Pico, à espera de ordem para que os funerais se possam realizar.



Entretanto, permanece por marcar o julgamento de Tomislav Jozic e da mulher, na comarca de São Roque do Pico. Se a diligência não se iniciar até 19 de março de 2024, o alemão terá de ser libertado por excesso de prisão preventiva.