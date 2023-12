Homem que matou 'ex' com 30 facadas intimida testemunha durante julgamento

Vítima foi esfaqueada na cabeça e no pescoço.

O homem, de 36 anos, que matou a ex-companheira com 30 facadas e agrediu a enteada com um taco de basebol, no ano passado, na Quinta do Recoveiro, em Sintra, começou esta quinta-feira a ser julgado. A sessão ficou marcada por momentos de tensão.