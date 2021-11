Homem que matou ex-mulher com machado em Arouca condenado a 20 anos de prisão

Joaquim Teixeira foi esta quarta-feira condenado a 20 anos de prisão por matar a ex-mulher com machado em Arouca em 2020.O tribunal condenou ainda o arguido a pagar uma indemnização de 130 mil euros aos filhos.

O arguido era acusado matar a mulher com um machado, em Arouca, no Natal de 2020, deferindo o golpe na cabeça de Maria Deolinda Silva com intenção de a matar. "Perdi a cabeça. Estava tresloucado. Tinha o machado na mão e mandei", afirmou.