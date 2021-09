Homem que matou mulher com quatro facadas em Penafiel condenado a 16 anos de prisão

Crime aconteceu durante a madrugada do dia 2 de novembro de 2020, na sequência de uma discussão.

Joaquim Sousa, de 73 anos, foi esta quarta-feira condenado a 16 anos de prisão por ter morto a mulher com quatro facadas em Penafiel.O arguido está em prisão preventiva desde altura dos factos e foi sentenciado por homicídio qualificado e por detenção de arma proibida.A juíza chegou a confrontar o arguido durante o julgamento: "Quando vê as mortes na CMTV, o que sente?". O homicídio aconteceu durante a madrugada do dia 2 de novembro de 2020. O crime aconteceu na sequência de uma discussão por causa de um terreno e o suspeito ainda terá ligado ao filho a avisar do crime: "Olha , vem cá abaixo que matei a tua mãe", disse.