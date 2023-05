Homem que matou mulher em Águeda ligou à GNR a confessar o crime antes de se suicidar

Suspeito deixou uma carta à família a explicar o homicídio. Casal estava junto há mais de 20 anos.

Uma mulher, de 45 anos, foi morta, durante a madrugada desta quarta-feira, ao que tudo indica, pelo companheiro, de 63 anos, num contexto de violência doméstica, em Águeda. O suspeito ligou à GNR a confessar o crime e suicidou-se de seguida.sabe que o homem esfaqueou a vítima várias vezes na zona do tronco e que após o ataque se enforcou. O suspeito deixou uma carta à família a explicar o homicídio. O casal estava junto há mais de 20 anos.Dulce Oliveira fez na terça-feira 45 anos e terá sido na sequência da festa de aniversário que o casal discutiu. Tudo indica que esta mulher se queria separar do companheiro.O alerta foi dado, esta manhã, para a GNR de Águeda, para uma ocorrência relacionada com violência doméstica, em São Martinho.A Polícia Judiciária de Aveiro foi acionada.