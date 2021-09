Homem que matou o sogro com faca e pedra em Gaia fica em prisão preventiva

Crime ocorreu durante uma discussão entre os familiares.

O suspeito de ter matado o sogro, à facada e à pedrada, em Gaia, ouviu ser decretada, esta tarde de quinta-feira, a medida de coação de prisão preventiva depois de ser ouvido por um juiz de instrução criminal do Tribunal do Porto.O homem, de 52 anos, matou o familiar, de 82 anos, num contexto de extrema violência, junto à habitação familiar, na rua do Agro, em Serzedo, Gaia.O suspeito barricou-se em casa mas entregou-se à GNR. A Polícia Judiciária do Porto foi chamada e procedeu à detenção formal do suspeito.