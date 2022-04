Homem que tentou matar o irmão em Vizela condenado a 4 anos e 10 meses de prisão

O homem que tentou matar o irmão após a morte da mulher foi condenado a quatro anos e 10 meses de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 15 mil euros, a entregar à vítima. António Costa, de 67 anos, perseguiu de carro o irmão durante quase um quilómetro, com quem não falava há vários anos. Conseguiu abalroar a viatura, provocando o seu despiste, em S. Miguel, Vizela.

Depois do acidente, o homem ainda saiu do carro, cravando um ferro pontiagudo nas costas do irmão. As agressões aconteceram a 21 de maio do ano passado e, nesse mesmo dia, a Polícia Judiciária de Braga deteve o agressor.

A investigação da PJ reuniu provas de que a intenção do agressor era mesmo a de tirar a vida ao irmão, de 62 anos, e que só não conseguiu devido à intervenção de testemunhas.