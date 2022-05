Homem que tentou suicidar-se após matar a mulher em Ponte de Lima continua internado

Vítima deve ser autopsiada esta quinta-feira, em Viana do Castelo.

Fernando Correia mantém-se internado desde terça-feira, com prognóstico reservado, no Hospital de Braga. O homem de 35 anos, que terça-feira tentou o suicídio depois de matar a mulher, em Correlhã, Ponte de Lima, poderá ser acordado do coma nos próximos dias.