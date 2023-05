Homem que violou três irmãos menores no Brasil esconde-se em Portugal

Uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prendeu em Algés, Oeiras, um homem de 38 anos, de nacionalidade brasileira, em fuga de uma pena de 9 anos e quatro meses de prisão por abusos sexuais agravados de três irmãos menores. O pedófilo é suspeito de ter atacado sexualmente mais crianças no Brasil.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã.