Suspeito envolveu-se em agressões com o dono da viatura.

Um homem sofreu um acidente, na manhã desta quinta-feira, com um carro que tinha roubado, momentos antes, com um bebé, de 17 meses, numa cadeira de retenção, na Feira.O suspeito tinha estado envolvido, numa situação de agressões, com o dono do carro, por motivos fúteis.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os Bombeiros da Feira e para a PSP local, para um despiste, na avenida Comendador Sá Couto.