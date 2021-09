Homem rouba carro e na fuga atropela dois agentes no Porto

Detido, de 22 anos, conduzia de forma perigosa e sem carta de condução.

Foi detido um homem, de 22 anos, por roubar um carro e conduzi-lo de forma perigosa e sem carta de condução, no Porto. O detido ainda tentou fugir da polícia, tendo atropelado dois agentes durante a fuga.

Segundo uma nota da PSP, o suspeito "ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo e tentou colocar-se em fuga, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, vindo a atropelar dois elementos policiais e a embater num outro veículo que se encontrava estacionado na rua de Entre Quintas".

O detido vai, ser presente, esta quarta-feira, junto das Autoridades Judiciárias.