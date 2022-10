Homem sem carta foge à PSP em carro roubado

Homem foi detetado, às 03h35 de terça-feira, na av. Gago Coutinho com uma luz traseira fundida.

Um cadastrado de 34 anos - que já teve pena de 16 anos por roubos - sem carta e ao volante de um carro furtado foi perseguido, durante minutos loucos, até se despistar frente a um hospital psiquiátrico e ser detido pela PSP, em Lisboa.O homem foi detetado, às 03h35 de terça-feira, na av. Gago Coutinho com uma luz traseira fundida. Quando a PSP o mandou parar, fugiu desrespeitando sinais vermelhos e colocando em perigo condutores nas avenidas de Roma, Igreja, Estados Unidos e do Brasil.Levava outras pessoas no carro que sofreram escoriações no despiste.