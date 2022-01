Homem tenta atropelar militares da GNR na Feira e em Ovar e põe-se em fuga

Homem desobedeceu a uma ordem de paragem dada por uma patrulha e abalroou carros.

Um condutor está em fuga, depois de tentar atropelar guardas da GNR, esta tarde de terça-feira, no Picoto, na Feira, e em Esmoriz, Ovar.O homem não obedeceu a uma ordem de paragem dada por uma patrulha, durante uma fiscalização de trânsito, no Picoto e escapou em direção a Esmoriz. O Núcleo de Investigação da GNR tentou parar a viatura mas sem sucesso.O homem voltou a tentar atropelar os guardas e acabou por bater em viaturas que estavam estacionadas na EN109.Na sequência do abalroamento em Esmoriz, duas mulheres, de 40 e 65 anos, sofreram ferimentos ligeiros. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Esmoriz, para o hospital da Feira.A viatura já foi encontrada, abandonada, na estrada real, em Paramos, Espinho.O condutor é agora procurado pelas autoridades