Homem tenta matar mulher com tiro na cabeça mas caçadeira encrava

Um homem, de 60 anos, julgando-se traído pela mulher, de 50, perseguiu-a, encostou-lhe uma caçadeira carregada à cabeça e premiu o gatilho. Só que a espingarda encravou, salvando a vítima, que implorava pela vida. O agressor tentou uma segunda vez, voltando a municiar a arma, encostando o cano à zona do coração da mulher. Apertou o gatilho e a arma encravou novamente. Mas à terceira disparou, atingindo a vítima no antebraço direito e no abdómen.