Homem tenta matar mulher no Marco de Canaveses. Suspeito está em fuga

Um homem tentou matar uma mulher com um ferro esta segunda-feira em Soalhães, no Marco de Canaveses.A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto, com um golpe na cabeça.Segundo relatos de testemunhas no local, o agressor e a vítima eram um casal mas estavam separados há 11 anos- A mulher já tinha apresentado queixa de violência.A Polícia Judiciária está à procura do suspeito, que se encontra em fuga.O alerta foi dado por volta das 9h30 pelo filho da vítima.