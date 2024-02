Homem tenta roubar lavandaria, fica trancado e acaba detido

Suspeito arrombou a máquina de pagamento automático.

A PSP deteve um homem por tentar roubar uma lavandaria self-service em Leiria, na quarta-feira. O suspeito arrombou a máquina de pagamento automático, avaliada em cerca de dez mil euros, com o intuito de se apoderar do dinheiro do cofre.Após o acionamento do alarme, a proprietária do estabelecimento ativou o sistema de tranca automático. A PSP dirigiu-se ao local e deteve o homem em flagrante, apreendendo uma mochila, duas chaves de fendas e uma navalha.O detido, de 46 anos, com antecedentes criminais por crimes de furto no interior de viaturas e em supermercados, não compareceu perante a Autoridade Judiciária.O processo transitou para inquérito.