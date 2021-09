Homem viola, agride e rouba mulher num barracão no bairro do Cerco no Porto

Agressor agrediu e violou de forma repetida a jovem de 25 anos durante duas horas.

Aguardava a chegada de amigos com os quais iria viajar, pelas 06h00 de domingo, no bairro do Cerco, Porto, quando foi atacada com grande violência por um homem. Foi agarrada, ameaçada e arrastada para um barracão abandonado, junto à piscina de Cartes pelo indivíduo que, durante duas horas, agrediu e violou de forma repetida a jovem, de 25 anos.Antes de conseguir escapar do ambiente de terror a que foi sujeita, a vítima foi também roubada: ficou sem o dinheiro que levava. Após a fuga, a jovem alertou a PSP e, em poucas horas, a PJ do Porto deteve o suspeito, de 32 anos e conhecido no bairro pela alcunha ‘Tiri’. Tinha saído em junho da cadeia, após cumprir 12 anos de prisão por roubo e violação.A vítima teve de receber assistência hospitalar e foi já submetida a exames médico-legais que comprovam a violação repetida, que ocorreu junto ao local onde é realizada a feira do Cerco. O suspeito está indiciado dos crimes de rapto, violação e roubo. Será presente a primeiro interrogatório e, sendo reincidente em crimes violentos e contra a autodeterminação sexual, é expectável que fique em prisão preventiva.