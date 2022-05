Homem viola e engravida filha menor da amante. Vítima nunca denunciou caso

Entre os 16 e os 20 anos, uma jovem foi vítima de abusos sexuais, sob ameaças de morte e coação psicológica, por parte de um homem que mantinha um relacionamento amoroso com a sua mãe, que sabia dos crimes, mas nunca o denunciou às autoridades. O arguido, de 61 anos, está a ser julgado no Tribunal de Santarém por um crime de violação agravado e dois de violência doméstica, cometidos sobre a ex-amante e a filha desta, que tem hoje 22 anos.Leia toda a história no Correio da Manhã