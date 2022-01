Homem viola mulher grávida em habitação partilhada durante ausência do marido

Crime ocorreu em Loures na noite de passagem de ano.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 27 anos por suspeitas de ter violado uma mulher grávida numa casa em Loures, onde viviam várias pessoas em regime de arrendamento.



O crime ocorreu no dia 31 de dezembro, por volta da hora de jantar, quando o suspeito aproveitou a ausência do companheiro da vítima, com uma gravidez com cerca de seis meses de gestação, para levar a cabo os abusos.

O homem foi detido na madrugada do dia seguinte, o primeiro dia de 2022.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.