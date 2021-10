Homens armados assaltaram churrasqueira em Alcabideche

Dois encapuzados, e armados com uma pistola, assaltaram uma churrasqueira em Alcabideche, Cascais, ao final da noite de domingo. Fugiram com dinheiro.





O alerta para o roubo foi dado pelas 20h55.

Os dois homens, com gorros passa-montanhas na cabeça, entraram no estabelecimento comercial quando no interior do mesmo se encontravam apenas funcionários.As vítimas foram ameaçadas com a pistola e obrigadas a abrir a caixa registadora da churrasqueira.Os dois ladrões retiraram cerca de 490 euros que ali se encontravam, e fugiram. A PJ investiga o crime.