Homens assaltam café e metem-se em fuga em Valongo

Dois homens assaltaram um café na Avenida 5 de Outubro, em Valongo, este sábado, e meteram-se em fuga após o crime

De acordo com a proprietária do estabelecimento, os assaltantes "iam entrar com o carro, mas aperceberam-se que o teto era muito baixo", optando por partir a porta com duas pedras e entrar dessa forma.

Os assaltantes levaram tabaco e uma televisão, provocando um prejuízo de três mil euros ao estabelecimento. Ao volante do carro ia uma mulher, segundo apurou oO alerta foi dado às 4h00 deste sábado por testemunhas que passaram pelo café no momento do assalto.Os suspeitos do assalto, que estavam em fuga, foram encontrados pelas autoridades após tentativa de fuga.O grupo já foi detido.