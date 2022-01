Homens de 32 e 34 anos detidos por tentarem matar rapaz de 17 em Sintra

Jovem foi agredido e abandonado pelos agressores com graves lesões crânio-encefálicas.

Dois homens, de 32 e 34 anos, foram detidos por serem suspeitos de tentarem matar com um objeto contundente um jovem de 17 anos.

O crime ocorreu na noite de 16 de setembro de 2021, na via pública, na zona de Almargem do Bispo, em Sintra. O conflito entre o enteado de um dos suspeitos e a vítima terminou numa violenta agressão.

"Os dois suspeitos decidiram, então, abordar a vítima na via pública, a fim de a agredirem, usando uma pedra mármore de dimensões consideráveis. Após as agressões abandonaram o local e a vítima com graves lesões crânio-encefálicas", pode ler-se no comunicado da Polícia Judiciária (PJ).

Os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial onde receberam a medida de coação de prisão preventiva.