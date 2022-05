Homicida capturado em Vilamoura só ia à rua para passear o cão

Callum Halpin era um dos homens mais procurados no Reino Unido por estar envolvido no homicídio de traficante.

Vivia com a namorada numa casa dentro de um condomínio fechado, em Vilamoura, e só saía à rua para passear o cão. Callum Halpin, de 27 anos, era um dos homens mais procurados no Reino Unido por envolvimento no homicídio de Luke Graham e na tentativa de homicídio de Anton Verigotta, em Manchester, devido a uma guerra entre traficantes de drogas.