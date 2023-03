Homicida julgado por bater na mulher e matar o gato depois de sair da prisão

O líder de um grupo de quatro jovens que, em 2012, matou um sucateiro de 90 anos na Tocha, Cantanhede, admitiu esta terça-feira no Tribunal de Coimbra ter agredido a namorada quando saiu da cadeia, mas negou ter espancado e enterrado vivo o gato, como está acusado. “Dei-lhe chapadas, atirei-a ao chão e empurrei-a contra a parede”, confessou o arguido, de 35 anos, que negou os restantes factos, nomeadamente que lhe tenha apertado o pescoço ou que a tenha ferido com uma catana. Acrescentou que a agressão foi um “ato de desespero” por não conseguir arranjar trabalho após sair da cadeia.Saiba mais no site do Correio da Manhã