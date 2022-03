Homicida morre em tribunal ao saber que escapou à pena de morte

Homem tinha acabado de saber que seria libertado em recurso relativo a crime cometido há 20 anos.

Um homem iraniano, condenado por homicídio, morreu em tribunal escassos momentos após conhecer o resultado do recurso da sentença a que havia sido condenado. De acordo com a imprensa do Irão, Akbar tinha acabado de saber que escapava à pena de morte, sendo imediatamente libertado, quando subitamente sofreu um ataque cardíaco, que se revelou fatal.

O homem ainda foi levado a um hospital, onde foi sujeito a manobras de reanimação, sem sucesso. De acordo com os médicos, o óbito foi declarado uma hora após o homem dar entrada no hospital.

Akbar havia sido condenado por ter sido cúmplice num homicídio há cerca de 20 anos. O principal responsável tinha já sido executado mas Akbar conseguiu recorrer da sentença. Durante o decorrer do processo na justiça, de acordo com a família, o homem desenvolveu várias doenças na prisão, o que terá contribuído para o desfecho trágico.