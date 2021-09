Homicida que descobriu crime pela CMTV condenado a 17 anos de prisão

Arguido estava acusado do homicídio qualificado de Nuno Rocha, em novembro do ano passado, em Cête, Paredes.

O Tribunal de Penafiel condenou Ilídio Barbosa a 17 anos e 2 meses de prisão.

O arguido estava acusado do homicídio qualificado de Nuno Rocha, em novembro do ano passado, em





Cête, Paredes. A pena aplicada deveu-se ao arguido não ter assumido o crime nem interiorizado os factos que cometeu. Segundo o tribunal, atuou de forma traiçoeira e feriu a vítima na zona do coração, tendo fugido depois de deixar a vítima a esvair-se em sangue.

Nuno Rocha foi atraído para o local do crime para um encontro com Ilídio Barbosa, que conhecia por negócios de droga. Estava acompanhado por outro amigo e os dois foram atacados.



O arguido negou ter atacado à navalhada, tendo-lhe provocado a morte com um golpe no peito. "Fiquei sem chão. Estupefacto quando vi na CMTV que ele estava morto. Não sonhava com tal coisa. Para mim ele estava a fingir", referiu noutra audiência.



Ilídio Barbosa não esteve presente na leitura do acordão, porque assistiu por videoconferência no estabelecimento prisional onde se encontra em prisão preventiva.