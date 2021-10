Homicidas de jovem de 15 anos atirado ao poço vão continuar em liberdade

Leandro e Ricardo, de 17 anos, detidos em março pela PJ de Setúbal pela morte bárbara de Lucas Miranda, de 15, vão continuar em liberdade e apenas indiciados de homicídio a pedido da vítima (máximo de três anos de prisão) e não de homicídio qualificado (até 25 anos). A decisão é da Relação de Évora, que chumbou o recurso do Ministério Público de Setúbal à qualificação do crime e às medidas de coação aplicadas pela juíza de instrução criminal que interrogou ambos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã