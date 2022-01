Homicídio no Porto rende 555 mil euros a empresário chinês

Chenglong Li tinha recorrido para o Tribunal da Relação do Porto por entender que era injusta a pena de 25 anos de cadeia a que foi condenado. Mas os juízes desembargadores não só confirmaram a punição, como até o culparam por mais crimes - nomeadamente mais dois de homicídio tentado e um de branqueamento de capitais, dos quais tinha sido ilibado no Tribunal de S. João Novo.Saiba mais no Correio da Manhã