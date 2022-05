Hospital de Almada permanece em contingência uma semana após ataque informático

Utentes devem fazer-se acompanhar de meios complementares de diagnóstico e terapêutica pedidos pela sua unidade de saúde familiar.

O hospital de Almada continua a funcionar em situação de contingência uma semana depois de ter sido alvo de um ataque informático, tendo esta terça-feira apelado aos utentes para que levem sempre toda a documentação clínica de que disponham.

"Em qualquer vinda ao Hospital Garcia de Orta (HGO) deve trazer sempre toda a informação clínica de que disponha relacionada com a situação que motiva a sua deslocação ao hospital", refere o HGO, no distrito de Setúbal, num aviso publicado na sua página no Facebook.

Os utentes devem assim fazer-se acompanhar de meios complementares de diagnóstico e terapêutica (exames e análises) pedidos pela sua unidade de saúde familiar/centro de saúde, assim como outros relatórios recentes de exames que tenha consigo ou cuja cópia possa solicitar ao médico assistente ou médico de família.

O HGO apela ainda aos utentes para que tragam consigo a lista de medicamentos prescritos que se encontram a tomar.

No aviso hoje publicado o hospital explica estar a funcionar em situação de contingência, o que condiciona o acesso informático a meios complementares de diagnóstico e terapêutica e à prescrição de medicamentos.

O ataque informático à unidade hospitalar ocorreu em 26 de abril, levando à ativação do plano de contingência.

Em 28 de abril o hospital disse esperar restabelecer a normalidade informática nos dias seguintes e apelou à população para só se deslocar aos serviços sendo "estritamente necessário".

Para restabelecer a normalidade da rede informática e dos servidores o HGO "conta com a colaboração de equipas de peritos e especialistas internos e externos".

A infraestrutura informática, segundo o hospital, é independente, não estando em rede ou sendo partilhada com qualquer outro hospital.

Por outro lado, o HGO assegurou então que até à data não existia evidência de que os dados dos utentes tivessem sido comprometidos.

O HGO mantém-se em contacto com o Centro Nacional de CiberSegurança (CNCS) e Polícia Judiciária, que estão a dar o respetivo seguimento nos trâmites preconizados para ataques cibernéticos.